Вылет самолета из Перми в Камрань перенесли на следующий день

Согласно онлайн-табло Международного аэропорта «Пермь» («Большое Савино»), рейс ZF 2563 по маршруту «Пермь — Камрань» предварительно перенесли с 21:15 4 февраля на 08:30 5 февраля. Самолет «Боинг-767» из Камрани 4 февраля приземлился по расписанию.