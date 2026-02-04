Вылет самолета из Перми в Камрань перенесли на следующий день

В Перми ориентировочно на 11 часов задержали вылет самолета в Карань. Части пассажиров придется ночевать в аэропорту.
Согласно онлайн-табло Международного аэропорта «Пермь» («Большое Савино»), рейс ZF 2563 по маршруту «Пермь — Камрань» предварительно перенесли с 21:15 4 февраля на 08:30 5 февраля. Самолет «Боинг-767» из Камрани 4 февраля приземлился по расписанию.
Прямой перелет во Вьетнам осуществляет авиакомпания Azur Air. Полетная программа рассчитана по 24 марта этого года.
Аэропорт Перми вошел в число семи крупнейших авиагаваней России. Пассажиропоток пермского аэропорта превысил за год 2 млн человек.