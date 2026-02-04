Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вылет самолета из Перми в Камрань перенесли на следующий день

Вылет воздушного суда ориентировочно задержали 11 часов.

Источник: Комсомольская правда

В Перми ориентировочно на 11 часов задержали вылет самолета в Карань. Части пассажиров придется ночевать в аэропорту.

Согласно онлайн-табло Международного аэропорта «Пермь» («Большое Савино»), рейс ZF 2563 по маршруту «Пермь — Камрань» предварительно перенесли с 21:15 4 февраля на 08:30 5 февраля. Самолет «Боинг-767» из Камрани 4 февраля приземлился по расписанию.

Прямой перелет во Вьетнам осуществляет авиакомпания Azur Air. Полетная программа рассчитана по 24 марта этого года.

Аэропорт Перми вошел в число семи крупнейших авиагаваней России. Пассажиропоток пермского аэропорта превысил за год 2 млн человек.