В Ростове завершили ремонт водопровода в Советском районе

Так, водоснабжение было ограничено на Доватора, Стрелковой Дивизии, Малиновского и Мадояна. Восстановительные работы начались сразу. Как сообщили в официальном телеграм-канале администрации Донской столицы со ссылкой на «Ростовводоканал», на данный момент они завершены.