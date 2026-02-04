В Ростове завершили ремонт водопровода в Советском районе

В Ростове в среду, 4 февраля, из-за порыва водопровода в Советском районе часть жителей Западного осталась без воды.
Так, водоснабжение было ограничено на Доватора, Стрелковой Дивизии, Малиновского и Мадояна. Восстановительные работы начались сразу. Как сообщили в официальном телеграм-канале администрации Донской столицы со ссылкой на «Ростовводоканал», на данный момент они завершены.
— Насосная станция запущена, ведется постепенное повышение давления в сети для безопасной подачи воды. Идет заполнение системы, это требует времени, — сказали в администрации.
Специалисты строго контролируют весь процесс для того, чтобы избежать повреждений трубопровода. Жителям Западного, а также Левенцовского ЖК, дадут воду в течение нескольких часов.
