Облако плазмы от вспышки Х8.1 краем ударило по Земле

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Край плазменного облака от вспышки высочайшего класса, произошедшей 2 февраля, ударил по Земле, возможны полярные сияния. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
«По Земле час назад ударил край плазменного облака от вспышки X8.1, примерно на сутки раньше расчета. В принципе, есть время разгореться сияниям — можно последить», — говорится в сообщении.
Вспышка произошла в ночь на 2 февраля. Как ранее отмечали ученые, основная масса плазмы после вспышки осталась на Солнце.
«В течение завтрашнего дня, видимо, постепенно начнет остальное накатывать. Даже если крупных выбросов пока не было, не могут 60 сильных вспышек за 3 дня вообще бесследно пройти», — отмечается в сообщении.