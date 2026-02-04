В Уфе временно изменят движение на перекрестке у Южного въезда

В пятницу, 6 февраля, в Уфе временно изменятся правила проезда на одном из перекрестков. Ограничения коснутся перекрестка улиц Валиди и Новомостовой, расположенного в районе Южного въезда в город.
По данным мэрии, изменения будут действовать только один день. С 17:00 до 20:00 будет запрещен левый поворот с улицы Валиди (в сторону проспекта Салавата Юлаева) на Новомостовую, а также разворот на этом участке.
Также с 7:00 до 9:00 и с 17:00 до 20:00 будет запрещен разворот на Валиди при движении в сторону улицы Цюрупы.
Водителям стоит заранее продумать альтернативные маршруты в указанные часы.
