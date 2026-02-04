Ричмонд
+1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе временно изменят движение на перекрестке у Южного въезда

На один день в Уфе введут ограничения на поворот и разворот на перекрестке.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 6 февраля, в Уфе временно изменятся правила проезда на одном из перекрестков. Ограничения коснутся перекрестка улиц Валиди и Новомостовой, расположенного в районе Южного въезда в город.

По данным мэрии, изменения будут действовать только один день. С 17:00 до 20:00 будет запрещен левый поворот с улицы Валиди (в сторону проспекта Салавата Юлаева) на Новомостовую, а также разворот на этом участке.

Также с 7:00 до 9:00 и с 17:00 до 20:00 будет запрещен разворот на Валиди при движении в сторону улицы Цюрупы.

Водителям стоит заранее продумать альтернативные маршруты в указанные часы.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.