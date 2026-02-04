Юрист рассказал, что грозит за отказ показать телефон при проверке в метро

«Досмотр имеют право осуществлять сотрудники службы безопасности метрополитена или полиция в рамках обеспечения транспортной безопасности. При этом нужно иметь в виду, что гражданин имеет право отказаться включать телефон, но в этом случае метрополитен вправе не допустить его поездке и расторгнуть договор перевозки», — рассказал Хаминский.