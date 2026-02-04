Ричмонд
Юрист рассказал, что грозит за отказ показать телефон при проверке в метро

РИА Новости: пассажира могут не допустить в метро за отказ показать телефон.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Сотрудники метрополитена могут не допустить к поездке пассажира за отказ показать телефон, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Ранее в пресс-службе столичного департамента транспорта сообщили РИА Новости о новых мерах по досмотру в столичном метро мобильных телефонов.

«Досмотр имеют право осуществлять сотрудники службы безопасности метрополитена или полиция в рамках обеспечения транспортной безопасности. При этом нужно иметь в виду, что гражданин имеет право отказаться включать телефон, но в этом случае метрополитен вправе не допустить его поездке и расторгнуть договор перевозки», — рассказал Хаминский.

Юрист напомнил, что согласно приказу Минтранса РФ, сотрудники службы безопасности могут потребовать включить устройство, чтобы убедиться в его работоспособности.

«Это делается для исключения возможности использования корпуса гаджета для провоза взрывчатых веществ. Проверка содержимого телефона, в том числе переписок, фото, приложений, по закону требует либо добровольного согласия гражданина, либо судебного решения. Это положение гарантировано статьей 23 Конституции РФ о тайне переписки и неприкосновенности частной жизни», — отметил Хаминский.

Как уточнил юрист, сотрудник службы безопасности может только попросить включить экран телефона, чтобы убедиться, что это действительно телефон. Таким образом, разблокировка экрана необязательна.