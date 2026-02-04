На Кубу прибыл грузовой самолет Ил-76 из России

«На Кубу прибыл грузовой самолет из России, — говорится в сообщении фонда в его Telegram-канале. — Это военно-транспортный Ил-76 “. “Хотя он привез не книги (скоро [в Гаване] открывается книжная ярмарка, где Россия является почетным гостем)”, — уточняется в сообщении.
«Самолет совершил посадку на военной базе Сан-Антонио-де-лос-Баньос провинции Артемиса, — говорится в публикации. — О грузе информации нет, но мы догадываемся, что там может быть. А также почему и зачем».
«Этот самолет известен неоднократным посещением дружественных Венесуэлы и Никарагуа, — отметили в организации. — На Кубе он тоже бывал не раз. И находится под санкциями США».
Фонд имени Фиделя Кастро является некоммерческой организацией, он был основан в 2021 году, его руководителем является Леонид Савин. Фонд заявляет целью своей деятельности в том числе содействие научному, культурному и информационному взаимодействию между Республикой Куба и Российской Федерацией, отмечается на сайте организации.