На одной из центральных улиц Краснодара на месяц ограничат движение

Водопроводные сети на улице Комсомольской в Краснодаре ждут обновления. Специалисты местного водоканала приступают к замене трубопроводных сетей длиной около трёхсот метров. Работы займут больше месяца.
Во время ремонтных мероприятий одна полоса дороги временно закроется, начиная от пересечения с Рашпилевской и заканчивая Красноармейской. Движение на перекрёстке Красная — Комсомольская также изменится: машины поедут иначе, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения.
Использовать традиционный открытый способ ремонта нельзя, поэтому рабочие применят метод горизонтального бурения сквозь грунт. Под землёй появятся новые трубы диаметром от 160 до 315 мм общей протяженностью порядка 270 метров. Помимо укладки новых коммуникаций предстоит обновить ещё и саму систему водозабора: старые арматуру и колодцы заменят на современные аналоги.
Задача ремонтных бригад — качественно восстановить работу системы водоснабжения без значительного дискомфорта для жителей города.
Параллельно идут масштабные работы на улице Восточно-Кругликовской, где обновляют водопроводную инфраструктуру. Там тоже существуют временные неудобства для автомобилистов: проезд ограничен на определённых участках трассы, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Все меры — временные и направлены исключительно на повышение качества коммунальных услуг. После завершения запланированных мероприятий транспорт вновь свободно пойдёт по привычным маршрутам.