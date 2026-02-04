Врач Исакова: увеличенные лимфоузлы могут быть симптомом рака

По словам специалиста, лимфоузлы выполняют роль фильтра для лимфы, очищая ее от бактерий, вирусов и даже опухолевых клеток. Увеличенным принято считать узел диаметром более одного сантиметра, однако этот критерий не всегда указывает на патологию. Чаще всего увеличиваются шейные лимфоузлы.