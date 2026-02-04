Врач Исакова: увеличенные лимфоузлы могут быть симптомом рака

Увеличение лимфатических узлов может свидетельствовать о различных заболеваниях, включая инфекции и онкологию. Врач-онколог Суна Исакова рассказала об этом в беседе с «Лентой.ру».
По словам специалиста, лимфоузлы выполняют роль фильтра для лимфы, очищая ее от бактерий, вирусов и даже опухолевых клеток. Увеличенным принято считать узел диаметром более одного сантиметра, однако этот критерий не всегда указывает на патологию. Чаще всего увеличиваются шейные лимфоузлы.
Исакова пояснила, что лимфоузлы могут увеличиться из-за вирусных инфекций, включая ОРВИ или инфекционный мононуклеоз, а также ангины и пародонтита. Кроме того, к такому состоянию может привести прием некоторых препаратов, аутоиммунные болезни, а также рак.
При обнаружении симптома врач рекомендовала обратиться к терапевту, который при необходимости направит пациента к узкому специалисту. Для уточнения диагноза может быть назначено гистологическое исследование.
Ранее онколог Суна Исакова опровергла два главных заблуждения о профилактике рака.