Вирусолог Зуев оценил опасность завезенной в РФ лихорадки чикунгунья

В Москву после отпуска на Сейшельских островах вернулась туристка, у которой обнаружили смертельную лихорадку чикунгунья. Вирусолог Виктор Зуев в беседе с aif.ru рассказал, как передается заболевание и чем оно опасно.
Напомним, в России зафиксировали завозной случай лихорадки чикунгунья. Заразившуюся на Сейшелах россиянку после приезда в Москву госпитализировали. Отмечается, что женщину, вероятно, покусали комары, которые являются переносчиками вируса.
«Это, конечно, опасно. Но московская служба эпидемиологии и микробиологии настолько высоко организована, что беспокоиться о распространении лихорадки чикунгунья не стоит. Если лихорадка выявлена, значит, она будет заблокирована. Волноваться не надо», — отметил врач.
Зуев напомнил, что лихорадка чикунгунья передается человеку с укусами комаров, поэтому в местах распространения вируса защищаться следует именно от них.
Основными симптомами чикунгуньи являются повышенная температура тела (до 40 градусов), слабость, тошнота, головные боли и боли в суставах. Отличительной особенностью этого вируса является то, что он поражает суставы зараженного человека.
Говоря о способах защиты от чикунгуньи, Зуев отметил, что, прежде всего, нужно защищаться именно от переносчиков вируса, то есть от комаров.
«Нужно надевать одежду с длинными рукавами, надевать штаны, а не шорты, например. Также нужно использовать головные уборы с сетками от насекомых», — сказал вирусолог.
