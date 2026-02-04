В Калининградской области вводят сертификат новорождённого на 10 тысяч

Соответствующее постановление подписал губернатор региона Алексей Беспрозванных. Выплата предназначена для всех семей, в которых ребёнок появился на свет начиная с указанной даты.
Размер единовременной выплаты составит 10 тысяч рублей. Право на получение сертификата имеют все семьи, проживающие в регионе, без дополнительных критериев нуждаемости. Сертификат планируется вручать родителям непосредственно при выписке из медицинского учреждения после рождения ребёнка, что позволит получить поддержку с первых дней жизни малыша.
Губернатор отметил, что региональная политика в сфере демографии ориентирована на сопровождение семьи на всех этапах — начиная с беременности и заканчивая взрослением ребёнка. По его словам, жители должны ощущать заботу государства уже с момента рождения ребёнка, причём не только в социальной, но и в медицинской и инфраструктурной сферах.
Назначение выплаты будет осуществляться в автоматическом режиме на основании данных, поступающих из родильных домов. Обращение с заявлением потребуется лишь в отдельных случаях, например, если роды проходили за пределами Калининградской области или в частной медицинской организации. Программа сертификата новорождённого будет действовать до конца 2028 года. Дополнительную информацию можно получить по телефону открытой линии регионального правительства.