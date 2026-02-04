В Калининградской области вводят сертификат новорождённого на 10 тысяч

Губернатор отметил, что региональная политика в сфере демографии ориентирована на сопровождение семьи на всех этапах — начиная с беременности и заканчивая взрослением ребёнка. По его словам, жители должны ощущать заботу государства уже с момента рождения ребёнка, причём не только в социальной, но и в медицинской и инфраструктурной сферах.