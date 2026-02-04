Ричмонд
Бывший судья из Башкирии осужден за посредничество во взятке

В Башкирии вынесли приговор экс-судье, пытавшемуся передать деньги следователю.

Источник: Комсомольская правда

Октябрьский городской суд признал виновным и вынес приговор бывшему судье, который ранее работал в Бижбулякском межрайонном суде. Его обвинили в том, что он, используя свой статус, выступил посредником в передаче взятки.

Суд установил, что летом 2022 года мужчина договорился со следователем районной полиции о прекращении уголовного дела в отношении человека, которого подозревали в растрате. За это была согласована сумма в 100 тысяч рублей. В рамках этой договоренности бывший судья положил 50 тысяч рублей в бардачок автомобиля следователя.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ по республике, следователь деньги не взял и сразу сообщил о предложении в органы безопасности. Позже эту информацию подтвердили и в Следственном комитете по Башкирии.

Мужчина в в суде полностью признал свою вину.

