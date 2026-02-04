Бывший судья из Башкирии осужден за посредничество во взятке

Суд установил, что летом 2022 года мужчина договорился со следователем районной полиции о прекращении уголовного дела в отношении человека, которого подозревали в растрате. За это была согласована сумма в 100 тысяч рублей. В рамках этой договоренности бывший судья положил 50 тысяч рублей в бардачок автомобиля следователя.