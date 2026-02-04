Ростовчане считают, что уровень МРОТ должен быть не меньше 53 тысяч рублей

В Ростове-на-Дону аналитики провели интересное исследование: эксперты узнали, какой уровень минимального размера оплаты труда горожане считают приемлемым. Опрос проходил среди экономически активных, работающих жителей.
По данным исследователей сервиса SuperJob, ростовчане считают, что МРОТ должен составлять в среднем 53100 рублей. Летом прошлого года горожане называли сумму, равную 53600 рублей.
Напомним, что минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года установлен на уровне 27093 рублей.
Ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала, что в первом полугодии могут существенно вырасти цены на основные продукты. Предполагается, что рост составит от 1 до 5 процентов.
