В Минэнерго рассказали о ситуации с запасами дизельного топлива в условиях аномально холодной зимы

Российская Федерация на данный момент смогла накопить достаточно запасов зимнего и арктического дизельного топлива в условиях аномально холодной зимы. Об этом журналистам сообщили в Минэнерго.
В ведомстве подчеркнули, что на внутреннем рынке сейчас достаточно запасов, в том числе зимнего и арктического дизельного топлива. Также отметили, что перебоев с обеспечением регионов не зафиксировано.
Министерство энергетики при этом выявило стабилизацию цен на независимых сетях АЗС и улучшение конкурентной среды на топливном рынке.
Ранее сайт KP.RU писал, что правительство РФ продлило запрет на экспорт бензина, дизеля, а также других видов топлива. Он будет действовать до февраля текущего года года.
При этом ограничение экспорта не распространяется на непосредственных производителей нефтепродуктов. Это позволяет обеспечить равномерную загрузку производственных мощностей компаний.