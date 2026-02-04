Ричмонд
В Минэнерго рассказали о ситуации с запасами дизельного топлива в условиях аномально холодной зимы

Минэнерго: РФ накопила достаточно запасов зимнего дизеля в условиях суровой зимы.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Российская Федерация на данный момент смогла накопить достаточно запасов зимнего и арктического дизельного топлива в условиях аномально холодной зимы. Об этом журналистам сообщили в Минэнерго.

В ведомстве подчеркнули, что на внутреннем рынке сейчас достаточно запасов, в том числе зимнего и арктического дизельного топлива. Также отметили, что перебоев с обеспечением регионов не зафиксировано.

Министерство энергетики при этом выявило стабилизацию цен на независимых сетях АЗС и улучшение конкурентной среды на топливном рынке.

Ранее сайт KP.RU писал, что правительство РФ продлило запрет на экспорт бензина, дизеля, а также других видов топлива. Он будет действовать до февраля текущего года года.

При этом ограничение экспорта не распространяется на непосредственных производителей нефтепродуктов. Это позволяет обеспечить равномерную загрузку производственных мощностей компаний.