«Опа, чирик»: Россияне обнаружили десятирублёвую купюру на снимке Vogue

Ранее в журнале Vogue сообщили, что в моду возвращается свитер с воротником на молнии, популярного в 1980-ых годах. Если в российском культурном контексте подобный свитер прочно ассоциируется с образом дальнобойщика или пенсионера, особенно в кинокартинах о советской эпохе, то на международной модной сцене он переживает второе рождение.