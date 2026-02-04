«Опа, чирик»: Россияне обнаружили десятирублёвую купюру на снимке Vogue

На опубликованном снимке стилисты представили композицию из предметов, которые символизируют любимые женские вещи. В кадр попали косметические продукты, элементы канцелярии и небольшие сувениры. В коллекции также были показаны разменные монеты из различных стран мира, при этом российская купюра в 10 рублей не стала исключением.
Пользователи сети активно и с юмором отреагировали на неожиданное появление знакомой банкноты в контенте модного журнала. Например: «Моя десятка тут, оказывается! Я искал её», «Опа, чирик», «Денежку верните», «Так дорого червонец и полтинник ещё не выглядели», «Мне сегодня как раз не хватило на проезд».
Ранее в журнале Vogue сообщили, что в моду возвращается свитер с воротником на молнии, популярного в 1980-ых годах. Если в российском культурном контексте подобный свитер прочно ассоциируется с образом дальнобойщика или пенсионера, особенно в кинокартинах о советской эпохе, то на международной модной сцене он переживает второе рождение.
