«Опа, чирик»: Россияне обнаружили десятирублёвую купюру на снимке Vogue

Корейское издание Vogue разместило в соцсетях фотографию, центральным элементом которой стала российская десятирублёвая банкнота. Неожиданный кадр вызвал бурную реакцию у подписчиков журнала в личном блоге.

Источник: Life.ru

На опубликованном снимке стилисты представили композицию из предметов, которые символизируют любимые женские вещи. В кадр попали косметические продукты, элементы канцелярии и небольшие сувениры. В коллекции также были показаны разменные монеты из различных стран мира, при этом российская купюра в 10 рублей не стала исключением.

Пользователи сети активно и с юмором отреагировали на неожиданное появление знакомой банкноты в контенте модного журнала. Например: «Моя десятка тут, оказывается! Я искал её», «Опа, чирик», «Денежку верните», «Так дорого червонец и полтинник ещё не выглядели», «Мне сегодня как раз не хватило на проезд».

Ранее в журнале Vogue сообщили, что в моду возвращается свитер с воротником на молнии, популярного в 1980-ых годах. Если в российском культурном контексте подобный свитер прочно ассоциируется с образом дальнобойщика или пенсионера, особенно в кинокартинах о советской эпохе, то на международной модной сцене он переживает второе рождение.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.