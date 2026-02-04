Фигуристка Трусова прыгнула четверной лутц после родов

Напомним, в январе этого года Игнатова объявила о намерении вернуться на соревновательный лёд и даже приняла участие в чемпионате России по прыжкам, однако набрала 22,77 балла и не прошла в полуфинал. При этом слухи в СМИ о том, что она собирается принять участие в Олимпиаде-2030, Александра подтверждать не стала.