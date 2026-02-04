Ричмонд
Фигуристка Трусова прыгнула четверной лутц после родов

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова), недавно вернувшаяся в спорт после рождения ребёнка, начала восстанавливать сверхсложные элементы. Она опубликовала в своём Telegram-канале видео исполнения четверного лутца — сложнейшего ультра-си элемента.

Напомним, в январе этого года Игнатова объявила о намерении вернуться на соревновательный лёд и даже приняла участие в чемпионате России по прыжкам, однако набрала 22,77 балла и не прошла в полуфинал. При этом слухи в СМИ о том, что она собирается принять участие в Олимпиаде-2030, Александра подтверждать не стала.

Спортсменка родила ребенка 6 августа, сына они с мужем Макаром Игнатовым назвали Михаилом.

Александра Игнатова первая в истории среди девушек исполнила на официальных соревнованиях четверные лутц, тулуп и флип. На Олимпиаде-2022 она завоевала серебро.