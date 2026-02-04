Ричмонд
+1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФАС России изучит ценообразование на самые востребованные виды хлеба

ФАС рассмотрит показатели производителей хлеба и сбытовых организаций для изучения ценообразования.

Источник: Комсомольская правда

Федеральная антимонопольная служба России изучит ценообразование на самые востребованные в стране виды хлеба. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФАС.

«Служба направила соответствующее поручение в территориальные управления. Анализу подлежат финансово-экономические показатели за 2025 год», — говорится в сообщении.

ФАС рассмотрит показатели производителей хлеба и сбытовых организаций за указанный период. Ведомство изучит обоснованность оптово-отпускных цен на хлеб и булочные изделия, установленных региональных рынках. В случае наличия оснований для антимонопольного реагирования ФАС будут приняты соответствующие меры.

Ранее KP.RU сообщал, в Совфеде призвали ФАС проверить формирование цен на воду и товары первой необходимости на автозаправочных станциях. Отмечается, что их стоимость в разы превышает магазинную.