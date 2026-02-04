ФАС России изучит ценообразование на самые востребованные виды хлеба

ФАС рассмотрит показатели производителей хлеба и сбытовых организаций за указанный период. Ведомство изучит обоснованность оптово-отпускных цен на хлеб и булочные изделия, установленных региональных рынках. В случае наличия оснований для антимонопольного реагирования ФАС будут приняты соответствующие меры.