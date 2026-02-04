ФАС России изучит ценообразование на самые востребованные виды хлеба

Федеральная антимонопольная служба России изучит ценообразование на самые востребованные в стране виды хлеба. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФАС.
«Служба направила соответствующее поручение в территориальные управления. Анализу подлежат финансово-экономические показатели за 2025 год», — говорится в сообщении.
ФАС рассмотрит показатели производителей хлеба и сбытовых организаций за указанный период. Ведомство изучит обоснованность оптово-отпускных цен на хлеб и булочные изделия, установленных региональных рынках. В случае наличия оснований для антимонопольного реагирования ФАС будут приняты соответствующие меры.
Ранее KP.RU сообщал, в Совфеде призвали ФАС проверить формирование цен на воду и товары первой необходимости на автозаправочных станциях. Отмечается, что их стоимость в разы превышает магазинную.