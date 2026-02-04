ФАС займётся ценами на хлеб и выпечку

«На основании полученной информации ведомство изучит обоснованность установления региональными участниками рынка оптово-отпускных цен на хлеб и булочные изделия из пшеничной и ржано-пшеничной муки», — говорится в сообщении ФАС.
В рамках данного анализа будут исследованы финансово-экономические результаты деятельности хлебопекарных предприятий и их сбытовых структур по итогам 2025 года. В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства ФАС предпримет соответствующие меры реагирования.
Ранее сообщалось, что ФАС проводит углублённый анализ структуры цены на рыбную продукцию. Только в 2025 году было направлено 70 запросов профильным компаниям — рыбодобывающим организациям и поставщикам.
