Эксперт Силина назвала неочевидную ошибку женщин при похудении

Эксперт Елена Силина призвала россиянок не копировать чужие программы похудения.

Источник: Аргументы и факты

Копирование диет и тренировочных программ у фитнес-блогеров часто оказывается неэффективным для похудения. Глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина заявила об этом в комментарии для NEWS.ru.

По словам эксперта, распространенной ошибкой является попытка перенять чужие схемы без учета индивидуальных особенностей. К ним относятся уровень физической подготовки, состояние здоровья, фаза менструального цикла, уровень стресса и качество сна. Из-за этих факторов прогресс может быть незаметен, что создает ощущение, что усилия не приносят результата, даже если реальные изменения появляются через 8−12 недель регулярных занятий.

Силина подчеркнула, что более продуктивным решением будет обращение к профессионалу. Персональный тренер способен разработать индивидуальную программу, учитывающую все уникальные характеристики организма, и правильно организовать тренировочный процесс.

Ранее фитнес-блогер рассказала об идеальной тренировке для похудения.