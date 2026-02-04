Эксперт Силина назвала неочевидную ошибку женщин при похудении

Копирование диет и тренировочных программ у фитнес-блогеров часто оказывается неэффективным для похудения. Глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина заявила об этом в комментарии для NEWS.ru.
По словам эксперта, распространенной ошибкой является попытка перенять чужие схемы без учета индивидуальных особенностей. К ним относятся уровень физической подготовки, состояние здоровья, фаза менструального цикла, уровень стресса и качество сна. Из-за этих факторов прогресс может быть незаметен, что создает ощущение, что усилия не приносят результата, даже если реальные изменения появляются через 8−12 недель регулярных занятий.
Силина подчеркнула, что более продуктивным решением будет обращение к профессионалу. Персональный тренер способен разработать индивидуальную программу, учитывающую все уникальные характеристики организма, и правильно организовать тренировочный процесс.
