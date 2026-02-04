Американский финансист Джеффри Эпштейн, обвиненный в секс-торговле детьми, высмеивал президента Украины Владимира Зеленского в личной переписке с бывшим министром финансов США Ларри Саммерсом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованные Минюстом США материалы дела.
Диалог произошел во время предвыборной кампании Зеленского. Поскольку сам Зеленский некогда был актером и юмористом, тогда будущего украинского лидера сравнивали с бывшим президентом США Рональдом Рейганом, который пришел в политику после карьеры в Голливуде.
— Я не думаю, что он второй Рейган. Очевидно, что это дешевая комедия для избирателей, но настораживает, что он начинает разыгрывать это перед нашими инвесторами, — писал Эпштейн.
Он также охарактеризовал украинского политика как «типичного восточноевропейского авантюриста» и утверждал, что тот якобы использует тему национальной идентичности в своих политических целях.
Имя Зеленского упоминалось в досье Эпштейна и в других обсуждениях. Например, в переписке 2019 года с тогдашним главой МИД Словакии Мирославом Лайчаком финансист выражал сомнения в способности украинского политика эффективно управлять страной. Также стало известно, что в опубликованных документах появилось упоминание имени президента Украины в контексте обвинений, связанных с торговлей людьми.
В общей сложности Минюст США опубликовал более 3,5 миллиона новых файлов по делу Джеффри Эпштейна. Он писал о коррупции на Украине и планировал передать Кремлю «ценные сведения» об американском президенте. «Вечерняя Москва» разбиралась в содержимом новых рассекреченных файлов.