Эпштейн высмеивал Зеленского в переписке с экс-министром финансов США

Имя Зеленского упоминалось в досье Эпштейна и в других обсуждениях. Например, в переписке 2019 года с тогдашним главой МИД Словакии Мирославом Лайчаком финансист выражал сомнения в способности украинского политика эффективно управлять страной. Также стало известно, что в опубликованных документах появилось упоминание имени президента Украины в контексте обвинений, связанных с торговлей людьми.