Рейд на улицах Перми выявил работу 30% нелегальных такси

Краевой Минтранс и Госавтоинспекция Перми на прошлой неделе провели совместный рейд по соблюдение законодательства в сфере такси. Под проверку попали более 20 автомобилей на улицах города и Пермского округа.
В салоне трех такси не оказалось обязательной информации — данных о перевозчике, номере разрешения, ФИО водителя и контактах. Один из водителей не прошел медосмотр и предрейсовый контроля автомобиля. Сразу несколько перевозчиков не предоставили договора страхования ответственности перед пассажирами.
Также водителей проверяли на наличие разрешения на перевозки. В трех такси выявили запрет на привлечение иностранных граждан к трудовой деятельности. У двух водителей оказались водительские права иностранного государства. Их автомобили изъяли и эвакуировали на штрафстоянку.
«Из всего объема проверенных машин легальными оказались 70%. Всех нарушителей привлекут к административной ответственности», — отметили в краевом ведомстве.
Пассажирам при посадке в такси рекомендуют проверять информацию о нем в салоне, состояние автомобиля и водителя. Чек в приложении или его бумажный вариант должны отображать данные перевозчика.
В Пермском крае самозанятым таксистам разрешат работу на иномарках. Квота иномарок в региональном реестре такси составит 25%.