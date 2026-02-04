Рейд на улицах Перми выявил работу 30% нелегальных такси

В салоне трех такси не оказалось обязательной информации — данных о перевозчике, номере разрешения, ФИО водителя и контактах. Один из водителей не прошел медосмотр и предрейсовый контроля автомобиля. Сразу несколько перевозчиков не предоставили договора страхования ответственности перед пассажирами.