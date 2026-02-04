Штурм: умерший экс-музыкант «Песняров» Портной не жаловался на здоровье

«Георгий прекрасно себя чувствовал, был здоровым человеком — не пил, не курил, был очень работоспособным, “шоу-бизнесным”, легким, кайфовым, скептичным и саркастичным. И при этом очень человечным и эмпатичным. У меня остались о нем самые светлые впечатления. С ним всегда все было очень стабильно; я всегда чувствовала себя с ним уверенно, когда мы организовывали какое-то мероприятие», — рассказала Штурм.