Ричмонд
+1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Штурм: умерший экс-музыкант «Песняров» Портной не жаловался на здоровье

Певица Штурм рассказала, что скоропостижно скончавшийся на улице в Москве экс-музыкант группы «Песняры» Портной вел здоровый образ жизни.

Источник: Аргументы и факты

Скоропостижно скончавшийся экс-музыкант группы «Песняры» Георгий Портной не жаловался на здоровье и вел здоровый образ жизни, рассказала aif.ru певица Наталья Штурм, с которой умерший долгое время сотрудничал — был директором артистки.

Напомним, Георгий Портной умер в Москве после резкого ухудшения самочувствия на улице. По словам Штурм, у него случился сердечный приступ.

«Георгий прекрасно себя чувствовал, был здоровым человеком — не пил, не курил, был очень работоспособным, “шоу-бизнесным”, легким, кайфовым, скептичным и саркастичным. И при этом очень человечным и эмпатичным. У меня остались о нем самые светлые впечатления. С ним всегда все было очень стабильно; я всегда чувствовала себя с ним уверенно, когда мы организовывали какое-то мероприятие», — рассказала Штурм.

«Директор — это не только когда тебя отправляют на концерты. Я сама организовывала многие крупные мероприятия, и он мне всегда помогал “достать” (в прямом смысле слова) найти необходимого артиста, в том числе и за рубежом. У нас с ним было много общих проектов. Мне приятно о нем вспоминать», — поделилась певица.

По словам Штурм, никто никогда не знал, сколько Портному лет, потому что он говорил: «У артиста возраста нет».

«И мне эта позиция очень нравилась», — подытожила Штурм.

Как сообщалось, предварительно прощание с Портным состоится в четверг в 11:00 в Савеловском Центре ритуального обслуживания. Отпевание пройдет следом в соседнем храме на Миусском кладбище.

Портной работал концертным директором Натальи Штурм и певца Евгения Осина, а также выступал в составе группы «Песняры» в качестве бэк-вокалиста и клавишника.