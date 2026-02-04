Штурм: умерший экс-музыкант «Песняров» Портной не жаловался на здоровье

Скоропостижно скончавшийся экс-музыкант группы «Песняры» Георгий Портной не жаловался на здоровье и вел здоровый образ жизни, рассказала aif.ru певица Наталья Штурм, с которой умерший долгое время сотрудничал — был директором артистки.
Напомним, Георгий Портной умер в Москве после резкого ухудшения самочувствия на улице. По словам Штурм, у него случился сердечный приступ.
«Георгий прекрасно себя чувствовал, был здоровым человеком — не пил, не курил, был очень работоспособным, “шоу-бизнесным”, легким, кайфовым, скептичным и саркастичным. И при этом очень человечным и эмпатичным. У меня остались о нем самые светлые впечатления. С ним всегда все было очень стабильно; я всегда чувствовала себя с ним уверенно, когда мы организовывали какое-то мероприятие», — рассказала Штурм.
«Директор — это не только когда тебя отправляют на концерты. Я сама организовывала многие крупные мероприятия, и он мне всегда помогал “достать” (в прямом смысле слова) найти необходимого артиста, в том числе и за рубежом. У нас с ним было много общих проектов. Мне приятно о нем вспоминать», — поделилась певица.
По словам Штурм, никто никогда не знал, сколько Портному лет, потому что он говорил: «У артиста возраста нет».
«И мне эта позиция очень нравилась», — подытожила Штурм.
Как сообщалось, предварительно прощание с Портным состоится в четверг в 11:00 в Савеловском Центре ритуального обслуживания. Отпевание пройдет следом в соседнем храме на Миусском кладбище.
Портной работал концертным директором Натальи Штурм и певца Евгения Осина, а также выступал в составе группы «Песняры» в качестве бэк-вокалиста и клавишника.