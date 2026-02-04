Ричмонд
ILNA: в Иране одобрили выдачу женщинам водительских прав на мотоцикл

Постановление иранского кабмина официально закрепило за женщинами право управлять мотоциклом.

Источник: Аргументы и факты

Женщины в Иране смогут получать водительские удостоверения для управления мотоциклами, пишет агентство ILNA, ссылаясь на резолюцию правительства.

Сообщается, что соответствующее постановление одобрили на заседании кабмина Ирана в январе, его подписал первый вице-президент страны Мохаммад Реза Ареф. Документ предполагает, что Главное командование исламской республики организует «практическое обучение» женщин вождению мотоциклов, проведение экзаменов и выдачу водительских удостоверений.

Ранее сообщалось, что в Иране арестовали организаторов марафона, участие в котором приняли несколько женщин без хиджабов.

