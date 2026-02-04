В мэрии Нижнего Новгорода прокомментировали инцидент на станции аэрации. В ходе пусконаладочных работ на объекте было выявлено «нарушение целостности укрытия усреднителя-регулятора на первичном отстойнике».
В сообщении говорится, что подрядная организация ФАУ «РосКапСтрой» устраняет последствия. В настоящее время проводится комиссионное обследование конструкций для определения объёмов и характера необходимых ремонтных работ. Специалисты уточняют причины произошедшего и разрабатывают план по устранению последствий.
Инцидент был выявлен в ходе пусконаладочных мероприятий, проводимых в рамках первого этапа реконструкции объекта.
«Станция продолжает функционировать в штатном режиме. Пусконаладочные работы идут по утверждённому графику», — подчеркнули в администрации города.
Ранее в социальных сетях появились сообщения от жителей города о якобы обрушении купола первичного отстойника из-за обильных снегопадов.
