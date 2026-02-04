Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В мэрии Нижнего Новгорода прокомментировали инцидент на станции аэрации

Дефект был выявлен в ходе пусконаладочных мероприятий.

Источник: Нижегородская правда

В мэрии Нижнего Новгорода прокомментировали инцидент на станции аэрации. В ходе пусконаладочных работ на объекте было выявлено «нарушение целостности укрытия усреднителя-регулятора на первичном отстойнике».

В сообщении говорится, что подрядная организация ФАУ «РосКапСтрой» устраняет последствия. В настоящее время проводится комиссионное обследование конструкций для определения объёмов и характера необходимых ремонтных работ. Специалисты уточняют причины произошедшего и разрабатывают план по устранению последствий.

Инцидент был выявлен в ходе пусконаладочных мероприятий, проводимых в рамках первого этапа реконструкции объекта.

«Станция продолжает функционировать в штатном режиме. Пусконаладочные работы идут по утверждённому графику», — подчеркнули в администрации города.

Ранее в социальных сетях появились сообщения от жителей города о якобы обрушении купола первичного отстойника из-за обильных снегопадов.

Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказывалось, как работает Нижегородская станция аэрации во время модернизации, первый этап которой завершился в декабре 2025 года.