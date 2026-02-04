В мэрии Нижнего Новгорода прокомментировали инцидент на станции аэрации

В сообщении говорится, что подрядная организация ФАУ «РосКапСтрой» устраняет последствия. В настоящее время проводится комиссионное обследование конструкций для определения объёмов и характера необходимых ремонтных работ. Специалисты уточняют причины произошедшего и разрабатывают план по устранению последствий.