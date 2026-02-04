В ботаническом саду БФУ имени Канта в Калининграде от морозов сломалась ель

В ботаническом саду БФУ имени Канта в Калининграде от морозов и снега пострадали два дерева. Об этом рассказала и. о. директора ботсада Светлана Яковлева.
По ее словам, береза сломалась от мороза и старости, а ель пострадала из-за налипшего мокрого снега, который замерз. Дерево нагрузки не выдержало.
В остальном в саду говорят, что неплохо пережили самую холодную неделю зимы.
«В оранжереях нет фатальных повреждений, есть лишь несколько мелких повреждений от перепадов температуры. Несмотря на включенные котлы и тепловые пушки, погодные колебания дают о себе знать. Например, араукарии не очень понравился перепад — днем +15−20, а вечером или ночью около +10», — рассказывает Светлана Яковлева.