В ботаническом саду БФУ имени Канта в Калининграде от морозов сломалась ель

«В оранжереях нет фатальных повреждений, есть лишь несколько мелких повреждений от перепадов температуры. Несмотря на включенные котлы и тепловые пушки, погодные колебания дают о себе знать. Например, араукарии не очень понравился перепад — днем +15−20, а вечером или ночью около +10», — рассказывает Светлана Яковлева.