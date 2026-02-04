Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ботаническом саду БФУ имени Канта в Калининграде от морозов сломалась ель

Зиму также не пережила старая береза.

Сейчас в Ричмонде: +2° 5 м/с 60% 763 мм рт. ст.
Источник: Ботанический сад БФУ имени Канта

В ботаническом саду БФУ имени Канта в Калининграде от морозов и снега пострадали два дерева. Об этом рассказала и. о. директора ботсада Светлана Яковлева.

По ее словам, береза сломалась от мороза и старости, а ель пострадала из-за налипшего мокрого снега, который замерз. Дерево нагрузки не выдержало.

В остальном в саду говорят, что неплохо пережили самую холодную неделю зимы.

«В оранжереях нет фатальных повреждений, есть лишь несколько мелких повреждений от перепадов температуры. Несмотря на включенные котлы и тепловые пушки, погодные колебания дают о себе знать. Например, араукарии не очень понравился перепад — днем +15−20, а вечером или ночью около +10», — рассказывает Светлана Яковлева.