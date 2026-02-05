4 февраля около полудня в центре Омска незаконно перекрыли улицу Госпитальную в границах развязки Фрунзенского моста. Самовольно это сделала подрядная организация, которая строит подземный трубопровод.
Перекрытие не согласовывалось с Госавтоинспекцией, сотрудники которой узнали об этом только из интернета. Приехав на место, они обнаружили бетонные блоки. Как сообщили в ведомстве, улицу Госпитальную действительно разрешали перекрыть, но только на десять дней — с 1 по 11 января.
Строительную компанию обязали немедленно убрать бетонные блоки. Это предписание было исполнено. Сейчас движение по улице Госпитальной открыто. Также на организацию составили протокол по ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, ж/д переездов или других дорожных сооружений). За самовольное перекрытие нарушителям грозит штраф от 20 до 300 тыс. руб.