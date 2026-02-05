В центре Омска незаконно перекрыли улицу

Перекрытие не согласовывалось с Госавтоинспекцией, сотрудники которой узнали об этом только из интернета. Приехав на место, они обнаружили бетонные блоки. Как сообщили в ведомстве, улицу Госпитальную действительно разрешали перекрыть, но только на десять дней — с 1 по 11 января.