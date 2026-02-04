Центробанк намерен снижать ключевую ставку на 50 базисных пунктов до апреля

«На недавней встрече президента с членами правительства звучала опять цифра 12−13%. Если исходить из оптимального, с 16% спуститься до 13%. Но это надо по 50 базисных пунктов снижать на каждом заседании практически. Это было бы правильно», — уточнил Шохин.