Центробанк намерен снижать ключевую ставку на 50 базисных пунктов до апреля

ЦБ РФ до апреля будет снижать ключевую ставку постепенно, на 50 базисных пунктов на каждом заседании. Об этом сообщил журналистам глава РСПП Александр Шохин.
«На недавней встрече президента с членами правительства звучала опять цифра 12−13%. Если исходить из оптимального, с 16% спуститься до 13%. Но это надо по 50 базисных пунктов снижать на каждом заседании практически. Это было бы правильно», — уточнил Шохин.
Глава РСПП отметил, что регулятору необходимо учитывать множество факторов. Среди них влияние НДС, тарифов, утильсбора и курса рубля.
Шохин добавил, что крепкий рубль помогает снижать инфляцию. Однако его укрепление не гарантирует автоматического снижения ключевой ставки. Он подчеркнул, что решения по ставке часто являются больше искусством, чем точной наукой. В них присутствует элемент политического чутья.
При этом Центробанк сохранит жесткую денежно-кредитную политику. Это необходимо, чтобы не допустить ускорения инфляции и нового повышения ставки, как указано в бюллетене регулятора «О чем говорят тренды».