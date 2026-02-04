Сильный мороз обрушится на РК: в Астане, Алматы и 16 областях объявили штормовое предупреждение

Утром и днем на западе Карагандинской области ожидаются низовая метель, гололед. На западе, севере, юге области туман. Ветер юго-восточный, южный, утром и днем на западе, севере, в центре области порывы 15−20 м/с. 7 февраля в области ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью и днем до −11−16°С, на западе, севере области −19°С. В Караганде 5 февраля ночью и утром ожидается туман.
Ночью на западе, севере, юге области Улытау ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед, днем осадки (дождь, снег), метель, на западе, востоке области временами сильные осадки (дождь, снег). На севере, западе, в центре области туман. Ветер юго-восточный, на севере, востоке, юге области порывы 15−20 м/с. 7 февраля в области ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до −15−20°С, на западе области −23°С. В Жезказгане 5 февраля ожидаются днем осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Временами туман.
Ночью на западе, севере Акмолинской области ожидаются снег, низовая метель, гололед, днем на западе, севере, юге области осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед, на западе, севере области временами сильные осадки (дождь, снег). На западе, севере, юге области ожидается туман. Ветер южный с переходом на северо-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с. 7 февраля в области ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до −17−22°С, на западе области −25°С. В Кокшетау 5 февраля утром и днем ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель.
В Астане во второй половине дня ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер южный, днем порывы 15−20 м/с. 7 февраля в столице ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до −18−20°.
7 февраля в Павлодарской области ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью и днем до −15−20°С, на западе области −23°С.
На севере, востоке, юге Атырауской области ожидается низовая метель. Ветер северо-западный, на севере, востоке, юге области порывы 15−20 м/с. В Атырау ожидается ветер северо-западный, порывы 15−18 м/с.
Ночью на юге, севере, в центре Мангистауской области ожидаются снег, низовая метель, гололед, днем на юге, севере, востоке области снег, низовая метель, гололед. Ветер северо-западный, порывы 15−20 м/с. В Актау 5 февраля ожидается ветер северо-западный, ночью и утром порывы 15−20 м/с.
На западе, юге, севере, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-западный, на западе, юге, севере, в горных районах области 15−20, днем на горных перевалах порывы 23−28 м/с. 6 февраля в области ожидается резкое понижение температуры воздуха днем до +2+7°С, на севере, в горных районах области −1°С. В Шымкенте 5 февраля ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15−20 м/с. 6 февраля днем ожидается резкое понижение температуры воздуха до +5+7°С. В Туркестане 5 февраля ожидается ветер юго-западный, порывы 15−20 м/с. 6 февраля днем ожидается резкое понижение температуры воздуха до +3+5°С.
5 февраля в Актюбинской области ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью и днем до −7−12, на западе, севере области −15−20°С, 6 февраля дальнейшее понижение ночью до −23−28°С, на юге области −20°С. В Актобе 5 февраля ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью и днем до −15−17°С, 6 февраля дальнейшее понижение ночью до −23−25°С.
На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман.
На севере, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман.
В Костанайской области ожидается снег, на юге, востоке области осадки, временами сильные осадки (снег, дождь). Метель, гололед. На западе, севере, востоке области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, востоке, юге области порывы 15−20 м/с. В Костанае ночью и утром ожидаются снег, метель, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15−20 м/с.
Днем на западе, в центре области Абай ожидается низовая метель. На юге, в центре области туман. Ветер юго-восточный, днем в Жарминском районе 15−20, порывы 23−28 м/с.
Днем в центре Кызылординской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На западе, в центре области гололед, низовая метель, на севере, в центре области туман. Ветер юго-западный, утром и днем в центре, на западе, востоке области 15−20 м/с. В Кызылорде временами ожидается туман. Ветер юго-западный, днем порывы 15−20 м/с.
В Жамбылской области временами ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с, днем порывы 23 м/с. В Таразе временами ожидается туман.
На юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на юге, в горных районах области порывы 15−20 м/с. В Конаеве ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем порывы 15−20 м/с.
В Алматы ночью и утром ожидается туман.
