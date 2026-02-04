Сильный мороз обрушится на РК: в Астане, Алматы и 16 областях объявили штормовое предупреждение

На западе, юге, севере, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-западный, на западе, юге, севере, в горных районах области 15−20, днем на горных перевалах порывы 23−28 м/с. 6 февраля в области ожидается резкое понижение температуры воздуха днем до +2+7°С, на севере, в горных районах области −1°С. В Шымкенте 5 февраля ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15−20 м/с. 6 февраля днем ожидается резкое понижение температуры воздуха до +5+7°С. В Туркестане 5 февраля ожидается ветер юго-западный, порывы 15−20 м/с. 6 февраля днем ожидается резкое понижение температуры воздуха до +3+5°С.