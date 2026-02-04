Получить степень бакалавра станет проще: В Молдове изменился порядок сдачи экзаменов — что надо знать

С этого года в Молдове в тестах для экзаменов на степень бакалавра будет меньше заданий.
По румынскому языку и литературе для реального профиля сократят с 12 до 10 пунктов;
Для гуманитарного профиля и профиля искусства и спорта — с 15 до 12 пунктов;
География и Спортивная подготовка — с 15 до 14;
Русский язык и литература в части А — с 8 до 6.
Помимо количественных изменений, обновлено и содержание:
История: в четвертом субъекте оставят только один исторический источник.
Химия: задания станут более прикладными, с упором на анализ.
Физика: в тестах появится больше схем и рисунков для упрощения задач.
Иностранные языки: объем эссе в третьем субъекте немного увеличится (до 100−110 слов).
К проверке работ теперь будут допускать только учителей со статусом «национальный оценщик».
Основная сессия БАК-2026 пройдет со 2 по 19 июня.
