Получить степень бакалавра станет проще: В Молдове изменился порядок сдачи экзаменов — что надо знать

Основная сессия БАК-2026 пройдет со 2 по 19 июня.

С этого года в Молдове в тестах для экзаменов на степень бакалавра будет меньше заданий.

По румынскому языку и литературе для реального профиля сократят с 12 до 10 пунктов;

Для гуманитарного профиля и профиля искусства и спорта — с 15 до 12 пунктов;

География и Спортивная подготовка — с 15 до 14;

Русский язык и литература в части А — с 8 до 6.

Помимо количественных изменений, обновлено и содержание:

История: в четвертом субъекте оставят только один исторический источник.

Химия: задания станут более прикладными, с упором на анализ.

Физика: в тестах появится больше схем и рисунков для упрощения задач.

Иностранные языки: объем эссе в третьем субъекте немного увеличится (до 100−110 слов).

К проверке работ теперь будут допускать только учителей со статусом «национальный оценщик».

