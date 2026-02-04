Герой под конвоем: в Чувашии ветерана СВО полиция выволакивала с собрания

В Чувашской Республике разгорелся резонансный конфликт во время обсуждения реформы местного здравоохранения. Как сообщил в своем Телеграм-канале военный корреспондент Дмитрий Стешин, глава Яльчикского округа попытался прервать выступление ветерана СВО, вызвав полицейский конвой прямо в зал публичных слушаний. По данным очевидцев, к попыткам «заткнуть» бойца присоединилось и высшее руководство республиканского Минздрава.
Журналист крайне жестко оценил действия местных властей, отметив, что заслуги перед страной не помогли ветерану донести свою позицию до руководства региона. «СВО еще не закончилось, а ветеранов уже задвигают за портьеры — мешаются со своим мнением», — констатирует автор публикации. По его мнению, после такого инцидента главе округа стоит готовиться к серьезным проверкам со стороны надзорных органов.
Очевидцы событий также возмущены поведением министра здравоохранения Чувашской Республики Ларисы Тарасовой, которая находилась на трибуне. Свидетели утверждают, что чиновница фактически обвинила бойца в провокации. «Она выкрикивает в адрес СВОшника, чтобы не устраивал митинг в зале. Министр здравоохранения Чувашии показала свое истинное лицо», — цитирует очевидцев военкор.
Скандал произошел во время публичных слушаний по вопросу оптимизации медицинских учреждений — планируемого присоединения Яльчикской больницы к Батыревской. В своем канале журналист подчеркивает, что, несмотря на официальные лозунги о поддержке участников спецоперации, на практике герою с орденами не дали даже трех минут, чтобы высказать мнение жителей об объединении больниц.
Журналист добавил, что общественность ждет реакции власти на этот инцидент.