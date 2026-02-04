Герой под конвоем: в Чувашии ветерана СВО полиция выволакивала с собрания

Журналист крайне жестко оценил действия местных властей, отметив, что заслуги перед страной не помогли ветерану донести свою позицию до руководства региона. «СВО еще не закончилось, а ветеранов уже задвигают за портьеры — мешаются со своим мнением», — констатирует автор публикации. По его мнению, после такого инцидента главе округа стоит готовиться к серьезным проверкам со стороны надзорных органов.