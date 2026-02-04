Ричмонд
Актёр Алексей Воробьёв поделился фото с падчерицей и женой

Алексей Воробьев рассказал о прогулке на природе в кругу семьи.

Источник: Комсомольская правда

Российский актер Алексей Воробьев поделился с поклонниками трогательными фотографиями, сделанными во время семейной прогулки. В личном аккаунте в социальной сети артист показал, как провел день вместе с женой и падчерицей.

«Сегодня мы отложили телефоны и отправились на хайкинг. Ничто не сравнится с прогулкой на природе в кругу семьи», — говорится в подписи к снимкам.

Фото: личные соцсети Алексея Воробьева.

На трогательном снимке Воробьев, его супруга оперная дива Аида Гарифуллина и ее дочь Оливия держатся за руки, наблюдая за находящимся внизу городом. Артист также рассказал, что семья во время прогулки дошла до обсерватории, посмотрела на закат и виды холмов.

Ранее KP.RU сообщал о тайной свадьбе Алексея Воробьева и Аиды Гарифуллиной. Пара расписалась в апреле прошлого года. Сам артист заявил, что он безумно счастлив и нашел в своей спутнице настоящее сокровище.