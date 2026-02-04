Житель Абхазии похитил 14-летнюю школьницу, чтобы жениться на ней

В городе Сухум в Абхазии 40-летний местный житель Мизан Джопуа похитил 14-летнюю девочку, когда та выходила из школы, и отвез ее на автомобиле к себе домой. После этого мужчина сообщил семье несовершеннолетней о своем намерении жениться на ней. Об этом в среду, 4 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.
Семья ребенка вызвала полицию. Правоохранители забрали девочку и передали ее отцу. Похищение произошло 2 февраля около 12 часов дня.
— …Несовершеннолетняя доставлена в прокуратуру города Сухум, где по результатам проведения необходимых следственных и процессуальных действий была передана отцу, — передает сайт ведомства.
