Житель Абхазии похитил 14-летнюю школьницу, чтобы жениться на ней

В городе Сухум в Абхазии 40-летний местный житель Мизан Джопуа похитил 14-летнюю девочку, когда та выходила из школы, и отвез ее на автомобиле к себе домой. После этого мужчина сообщил семье несовершеннолетней о своем намерении жениться на ней. Об этом в среду, 4 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Семья ребенка вызвала полицию. Правоохранители забрали девочку и передали ее отцу. Похищение произошло 2 февраля около 12 часов дня.

— …Несовершеннолетняя доставлена в прокуратуру города Сухум, где по результатам проведения необходимых следственных и процессуальных действий была передана отцу, — передает сайт ведомства.

19 декабря 2025 года СМИ сообщили, что россиянка спряталась в Иране от бывшего супруга, который стал угрожать выдать их дочь замуж в девять лет ради обогащения. По данным журналистов, в России в отношении него возбудили уголовное дело по статье о педофилии.

