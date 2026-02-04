Риелтор Летенков назвал стоимость самой дешевой студии в Москве

По его словам, минимальный бюджет на покупку жилья по-прежнему увеличивается. Например, осенью 2025 года в столице можно было найти студию за 3,75 миллиона, а в декабре — за 3,9 миллиона. В то же время самая дешевая студия от застройщика сейчас оценивается в 6,05 миллиона рублей. Она имеет площадь 20,9 квадратных метра (в отличие от 14,1 квадратного метра у самой доступной студии) и расположена в Новомосковском административном округе.