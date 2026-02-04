Ольга Бузова рассказала об особенностях своей памяти: певица больше не может смотреть кино

Телеведущая и певица Ольга Бузова раскрыла причины, почему больше не может смотреть кино. По словам певицы, работа над первой главной ролью оказалась для нее непростой, но она тщательно готовилась и использовала свой главный талант — феноменальную память. Об этом пишет mk.ru.
«Я теперь не могу смотреть фильмы. Я когда вижу кино, я понимаю все об этом фильме. Например, что человек, который идет на заднем фоне, это не просто прохожий, а актер второго плана, и что в массовых сценах каждый понимает, что ему нужно делать. Я уже не получаю удовольствия от просмотра, потому что смотрю с профессиональной точки зрения и вижу какие-то ляпы», — поделилась Бузова.
Ольга призналась, что текст для съемок запоминала легко благодаря привычке с детства усердно учить предметы, которые не давались — геометрию, высшую математику, геоморфологию. Эта привычка позволила ей быстро и без ошибок запоминать реплики для фильма.
Напомним, премьера фильма «Равиоли Оли», в котором телеведущая сыграла главную роль, недавно прошла в Москве. На красной дорожке певица появилась в золотом гарнитуре стоимостью более 600 тысяч рублей.