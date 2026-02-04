Ольга Бузова рассказала об особенностях своей памяти: певица больше не может смотреть кино

«Я теперь не могу смотреть фильмы. Я когда вижу кино, я понимаю все об этом фильме. Например, что человек, который идет на заднем фоне, это не просто прохожий, а актер второго плана, и что в массовых сценах каждый понимает, что ему нужно делать. Я уже не получаю удовольствия от просмотра, потому что смотрю с профессиональной точки зрения и вижу какие-то ляпы», — поделилась Бузова.