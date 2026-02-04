А вдруг вы кого-то узнаете

Это фото я нашла, когда разбирала наследство своей тетушки. Архив у нее был небольшой, фотографий немного, в основном семейные. А на обороте этого снимка — надпись «Завод “Подъемник”», отдел главного технолога. Москва, лето 1957 года". Все. Ни имен, ни фамилий. Среди людей на снимке я бы обязательно ее узнала, даже очень молодую, тогда ведь ей было всего 23 года. Но ее здесь нет, и не работала она на заводах, а всю жизнь была библиотекарем. Тогда почему хранила фото?