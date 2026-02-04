А вдруг вы кого-то узнаете

У вас точно найдется снимок, с которым связана какая-то памятная и трогательная история. Присылайте их нам с небольшим рассказом о фотографии, лучшие из них мы опубликуем на страницах «Вечерней Москвы».
Это фото я нашла, когда разбирала наследство своей тетушки. Архив у нее был небольшой, фотографий немного, в основном семейные. А на обороте этого снимка — надпись «Завод “Подъемник”», отдел главного технолога. Москва, лето 1957 года". Все. Ни имен, ни фамилий. Среди людей на снимке я бы обязательно ее узнала, даже очень молодую, тогда ведь ей было всего 23 года. Но ее здесь нет, и не работала она на заводах, а всю жизнь была библиотекарем. Тогда почему хранила фото?
Вопрос не давал покоя, чем-то зацепили меня эти люди, захотелось побольше узнать про них и завод — оказывается, история его начинается с дореволюционных времен, выпускал он мостовые краны. А в 1934 году именно здесь были созданы самые первые наши эскалаторы для строящегося московского метро! Потом, уже в 1958-м, завод стал носить название «Станколиния», и был он первым в стране производителем высокоточных шлифовальных станков. История замечательная, но вопрос остается: при чем тут моя тетушка?
Снова вглядываюсь в лица этих людей — светлые, счастливые: есть у них замечательная работа, есть уверенность в завтрашнем дне, да и год тот, 57-й, столько интересного принес! Международный фестиваль молодежи и студентов в Москве, запуск первого космического спутника Земли… Хорошо, если б кто-то из читателей «Вечерней Москвы» узнал на снимке своих родных или близких, ведь не должна исчезать память, неправильно это.