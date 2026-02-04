Ростовский каскадер вместо санок прокатился на крыше автомобиля

Ростовчанин Евгений Чеботарев, известный своими экстремальными каскадерскими трюками, в очередной раз удивил дончан. Мужчина придумал необычный и опасный способ катания на заснеженной дороге. Так, судя по опубликованному посту, Евгений прицепил легковое авто к другой машине тросом, после вместе с двумя друзьями забрался на крышу автомобиля.
Затем водитель нажал на газ и крыша старенького «Запорожца» на несколько минут заменила санки. Правда, во время катания один из товарищей каскадера упал на землю. К счастью, обошлось без серьезных травм.
Ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала, что Евгений Чеботарев попал на «Макларене» в ДТП.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.