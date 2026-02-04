Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маск назвал премьера Испании тираном и предателем народа

Маск раскритиковал премьера Испании Санчеса за запрет соцсетей для детей младше 16 лет.

Источник: Комсомольская правда

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск раскритиковал премьер-министра Испании Педро Санчеса из-за скорого запрета социальных сетей в стране для детей до 16 лет. В соцсети X бизнесмен назвал испанского политика тираном и предателем народа.

«Санчес — тиран и предатель народа Испании», — написал Маск, комментируя новость о запрете соцсетей.

Ранее KP.RU сообщал, что премьер Испании Педро Санчес объявил о намерении запретить детям и подросткам пользоваться социальными сетями до 16 лет. Согласно заявлению политика, правительство страны намерено ограничить использование платформ в Сети для подростков. В соцсетях также планируется установить системы проверки возраста и барьеры.

Похожий законопроект ранее одобрили в парламенте Франции. Он вводит запрет соцсетей для детей младше 15 лет.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше