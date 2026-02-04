Маск назвал премьера Испании тираном и предателем народа

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск раскритиковал премьер-министра Испании Педро Санчеса из-за скорого запрета социальных сетей в стране для детей до 16 лет. В соцсети X бизнесмен назвал испанского политика тираном и предателем народа.
«Санчес — тиран и предатель народа Испании», — написал Маск, комментируя новость о запрете соцсетей.
Ранее KP.RU сообщал, что премьер Испании Педро Санчес объявил о намерении запретить детям и подросткам пользоваться социальными сетями до 16 лет. Согласно заявлению политика, правительство страны намерено ограничить использование платформ в Сети для подростков. В соцсетях также планируется установить системы проверки возраста и барьеры.
Похожий законопроект ранее одобрили в парламенте Франции. Он вводит запрет соцсетей для детей младше 15 лет.