Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Снегопад 3 февраля побил четыре рекорда в Самарской области

Больше 21 сантиметра снега выпало в Самарской области.

Сейчас в Ричмонде: +2° 5 м/с 60% 763 мм рт. ст.
Источник: Комсомольская правда

Снегопад 3 февраля в Самарской области побил сразу четыре рекорда. Об этом рассказали в Приволжском УГМС.

Больше всего снега выпало в Большой Глушице — 21,4 сантиметров. Это на 11,7 сантиметров больше предыдущего рекорда, который был установлен в 2021 году.

На Авангарде выпало 15,5 сантиметров снега, что на 6,8 сантиметров больше, чем было в этот день в 2021 году. На Аглосе зафиксировали 14,4 сантиметров осадков, а в Серноводске — 13,4 сантиметров.

После снегопада только с региональных дорог в Самаре вывезли 1230 тонн снега. А со всего города — свыше 5000 тонн.