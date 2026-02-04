Снегопад 3 февраля побил четыре рекорда в Самарской области

Снегопад 3 февраля в Самарской области побил сразу четыре рекорда. Об этом рассказали в Приволжском УГМС.
Больше всего снега выпало в Большой Глушице — 21,4 сантиметров. Это на 11,7 сантиметров больше предыдущего рекорда, который был установлен в 2021 году.
На Авангарде выпало 15,5 сантиметров снега, что на 6,8 сантиметров больше, чем было в этот день в 2021 году. На Аглосе зафиксировали 14,4 сантиметров осадков, а в Серноводске — 13,4 сантиметров.
После снегопада только с региональных дорог в Самаре вывезли 1230 тонн снега. А со всего города — свыше 5000 тонн.