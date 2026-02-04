Ричмонд
Солист группы «Корни» Бердников вывел жену в кинотеатр

Александр Бердников в последнее время зачастил на светские тусовки. На этот раз он пришёл в кинотеатр посмотреть русскую комедию вместе с женой. Примечательно, что с Ольгой Мажарцевой в браке они уже почти 18 лет. У пары четверо детей. На вопрос, как удаётся оставаться вместе столько времени, жена артиста всегда отвечает, что они практически не ссорятся.

