Суд в Москве арестовал на пять суток водителя BMW за отказ снять тонировку

Ранее KP.RU уже сообщало о похожем случае в Рязанской области. Там к административному аресту на пять суток привлекли 28-летнего жителя Ряжска. Он управлял автомобилем, передние стекла которого были затонированы сверх допустимой нормы. Для водителя это нарушение стало повторным, что и повлекло столь строгое наказание.