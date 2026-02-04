Суд в Москве арестовал на пять суток водителя BMW за отказ снять тонировку

Суд в Москве арестовал на пять суток водителя BMW за неподчинение полицейскому, потребовавшему убрать тонировку с окон автомобиля. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.
В суде пояснили, что владельцу внедорожника BMW X7 назначили административный арест. Основанием стало его неповиновение законному требованию сотрудника полиции устранить нарушение правил тонировки стекол.
Инцидент произошел после того, как полицейский остановил автомобиль и велел водителю снять тонировочную пленку. Автовладелец отказался выполнять это распоряжение.
За отказ устранить нарушение на него составили протокол по статье 19.3 КоАП РФ. Эта статья предусматривает ответственность за неповиновение законному требованию представителя власти.
Ранее KP.RU уже сообщало о похожем случае в Рязанской области. Там к административному аресту на пять суток привлекли 28-летнего жителя Ряжска. Он управлял автомобилем, передние стекла которого были затонированы сверх допустимой нормы. Для водителя это нарушение стало повторным, что и повлекло столь строгое наказание.