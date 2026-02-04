Ричмонд
+2°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гастроэнтеролог Симаков назвал неочевидный фактор развития рака

Развитие онкологических заболеваний может быть вызвано не только курением и употреблением алкоголя, но и неправильным питанием. Об этом сообщил врач-гастроэнтеролог Андрей Симаков.

Развитие онкологических заболеваний может быть вызвано не только курением и употреблением алкоголя, но и неправильным питанием. Об этом сообщил врач-гастроэнтеролог Андрей Симаков.

— Из факторов риска, помимо всем надоевших курения и алкоголя, стоит выделить самое главное — питание. Ведь наше тело — это то, что мы едим, — сказал специалист.

Симаков отметил, что вероятность возникновения рака возрастает при соблюдении так называемой западной диеты, которая включает большое количество продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров и колбасных изделий.

По словам врача, чтобы снизить риск развития рака, следует перейти на другую систему питания. В рацион нужно включать цельнозерновые продукты и нежирное белое мясо. Кроме того, для профилактики таких заболеваний важно заниматься физической активностью, передает РИАМО.

«Вечерняя Москва» узнала у врача-онколога Евгения Черемушкина, может ли онкология передаваться по наследству и как предотвратить развитие этого заболевания при наличии генов с мутациями, которые достались от родителей.