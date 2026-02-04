В Китае бабочка вылупилась из кокона на борту космического модуля

Китайские ученые из Чунцинского университета успешно провели эксперимент, во время которого бабочка вылупилась из кокона на борту космического модуля, находящегося на орбите. Как сообщает агентство Синьхуа, данный опыт стал первым в мире подобным случаем.
По данным агентства, куколка бабочки, ранее отправленная в космос на борту ракеты-носителя «Куайчжоу-11», вылупилась в миниатюрной космической экосистеме «Шэньнун Кайу-2», разработанной научно-исследовательской группой Чунцинского университета.
Отмечается, что 13 декабря 2025 года экспериментальный модуль с экосистемой массой 8,3 килограмма был выведен на орбиту. При этом такие параметры, как давление воздуха, температура и уровень влажности внутри герметичной камеры, сохранялись стабильными и соответствовали установленным нормам.
Как уточняет Синьхуа, на переданных из космоса снимках зафиксировано, как появившаяся бабочка перемещается внутри герметичной кабины, садится на листья и взмахивает крыльями. Агентство подчеркивает, что ее активность свидетельствует о хорошей адаптации к микрогравитационной среде.
Главный конструктор экспериментальной нагрузки Се Гэнсинь, слова которого приводит агентство, отметил, что данный результат является не просто очередным примером проведения эксперимента с насекомыми в космосе, а представляет собой существенный шаг вперед в подтверждении возможности длительной работы сложных систем жизнеобеспечения на орбите.
Сообщается, что в дальнейшем команда ученых планирует сосредоточиться на проверке устойчивости конструкции модуля, его способности адаптироваться к условиям космической среды, а также на обеспечении долгосрочной герметичности кабины.
Ранее сообщалось, что экипаж китайских космических миссий «Шэньчжоу-20» и «Шэньчжоу-21» впервые на орбитальной станции «Тяньгун» приготовил барбекю, использовав новую духовку.