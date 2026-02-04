В Китае бабочка вылупилась из кокона на борту космического модуля

Отмечается, что 13 декабря 2025 года экспериментальный модуль с экосистемой массой 8,3 килограмма был выведен на орбиту. При этом такие параметры, как давление воздуха, температура и уровень влажности внутри герметичной камеры, сохранялись стабильными и соответствовали установленным нормам.