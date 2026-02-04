Аврора Киба оказалась под капельницей расставания с Лепсом

Аврора Киба показала в своём Telegram-канале фото с капельницей. Бывшая возлюбленная Григория Лепса намекнула на проблемы со здоровьем, но подробностей не раскрыла.
«А моя неделя проходит так. Видимо, в этом году перед др должно было случиться просто всё», — написала она под снимками.
Этот пост появился вскоре после новости о расставании пары. Как ранее сообщили СМИ, Киба и Лепс разошлись во время совместного отпуска в Таиланде. Сама Аврора отметила, что они расстались без сканадлов.
«Эта история заканчивается на ноте благодарности и взаимоуважения. Никакой драмы», — делилась.
При этом один из друзей певца заявил, что их отношения больше напоминали связь «артиста и его преданной поклонницы».