Ричмонд
+2°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аврора Киба оказалась под капельницей расставания с Лепсом

Аврора Киба показала в своём Telegram-канале фото с капельницей.

Аврора Киба показала в своём Telegram-канале фото с капельницей. Бывшая возлюбленная Григория Лепса намекнула на проблемы со здоровьем, но подробностей не раскрыла.

«А моя неделя проходит так. Видимо, в этом году перед др должно было случиться просто всё», — написала она под снимками.

Этот пост появился вскоре после новости о расставании пары. Как ранее сообщили СМИ, Киба и Лепс разошлись во время совместного отпуска в Таиланде. Сама Аврора отметила, что они расстались без сканадлов.

«Эта история заканчивается на ноте благодарности и взаимоуважения. Никакой драмы», — делилась.

При этом один из друзей певца заявил, что их отношения больше напоминали связь «артиста и его преданной поклонницы».