Ричмонд
+2°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Певец Хабиб попал в аварию на мотоцикле в Таиланде

Российский певец Хабибрахман Шарипов, известный под псевдонимом Хабиб, в среду, 4 февраля, сообщил, что упал с мотоцикла на горном серпантине во время путешествия по Таиланду.

Российский певец Хабибрахман Шарипов, известный под псевдонимом Хабиб, в среду, 4 февраля, сообщил, что упал с мотоцикла на горном серпантине во время путешествия по Таиланду.

В качестве доказательств блогер опубликовал видеозапись, на которой он сидит на улице с разбитыми коленями и ссадинами. В ответ на вопрос одного из очевидцев Шарипов подтвердил, что «покатился кубарем». В подписи к ролику музыкант призвал поклонников беречь себя, передает его Telegram-канал.

30 декабря 2025 года СМИ сообщили, что супруге вокалиста рок-группы Jane Air Антона Лиссова пришлось отгонять автомобиль из-за того, что одну из улиц Санкт-Петербурга заполнила горячая вода. Также в связи с низкой температурой воздуха на улице появился пар, который значительно ухудшил видимость.

9 октября стало известно, что американский музыканта и басиста группы Kiss Джина Симмонса госпитализировали после того, как он потерял сознание за рулем автомобиля и столкнулся с припаркованной машиной в Малибу. Сам гитарист рассказал, что у него «небольшая вмятина на крыле».