Певец Хабиб попал в аварию на мотоцикле в Таиланде

Российский певец Хабибрахман Шарипов, известный под псевдонимом Хабиб, в среду, 4 февраля, сообщил, что упал с мотоцикла на горном серпантине во время путешествия по Таиланду.
В качестве доказательств блогер опубликовал видеозапись, на которой он сидит на улице с разбитыми коленями и ссадинами. В ответ на вопрос одного из очевидцев Шарипов подтвердил, что «покатился кубарем». В подписи к ролику музыкант призвал поклонников беречь себя, передает его Telegram-канал.
30 декабря 2025 года СМИ сообщили, что супруге вокалиста рок-группы Jane Air Антона Лиссова пришлось отгонять автомобиль из-за того, что одну из улиц Санкт-Петербурга заполнила горячая вода. Также в связи с низкой температурой воздуха на улице появился пар, который значительно ухудшил видимость.
9 октября стало известно, что американский музыканта и басиста группы Kiss Джина Симмонса госпитализировали после того, как он потерял сознание за рулем автомобиля и столкнулся с припаркованной машиной в Малибу. Сам гитарист рассказал, что у него «небольшая вмятина на крыле».