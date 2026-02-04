Певец Хабиб попал в аварию на мотоцикле в Таиланде

В качестве доказательств блогер опубликовал видеозапись, на которой он сидит на улице с разбитыми коленями и ссадинами. В ответ на вопрос одного из очевидцев Шарипов подтвердил, что «покатился кубарем». В подписи к ролику музыкант призвал поклонников беречь себя, передает его Telegram-канал.