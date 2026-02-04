Экс-футболист Булыкин высказался об уходе Чалова из ПАОКа

Нельзя назвать точную причину перехода российского форварда Федора Чалова из греческого ПАОКа в турецкий «Кайсериспор». Об этом заявил бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с «Газетой.Ru».
Он отметил, что причину перехода игрока из греческого клуба назвать сложно. По словам Булыкина, ситуацию можно понять только изнутри.
Он отметил, что от нападающего всегда ждут забитых мячей, но у Чалова есть все необходимые качества, чтобы заиграть в ПАОКе.
Переход был официально объявлен пресс-службой турецкого клуба, передает championat.com.
Чалов выступал за ПАОК с августа 2024 года, проведя 64 матча и забив 8 голов во всех турнирах. Его контракт с греческой командой рассчитан до 2027 года.
В ноябре, появлялась информация о желании ЦСКА вернуть футболиста, но переговоры не привели к результату. Рыночная стоимость игрока оценивается в 5,5 миллионов евро.
