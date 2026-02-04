Ричмонд
+2°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-футболист Булыкин высказался об уходе Чалова из ПАОКа

Бывший футболист сборной РФ Дмитрий Булыкин заявил, что причину перехода Федора Чалова из ПАОКа в «Кайсериспор» назвать сложно.

Источник: Аргументы и факты

Нельзя назвать точную причину перехода российского форварда Федора Чалова из греческого ПАОКа в турецкий «Кайсериспор». Об этом заявил бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с «Газетой.Ru».

Он отметил, что причину перехода игрока из греческого клуба назвать сложно. По словам Булыкина, ситуацию можно понять только изнутри.

Он отметил, что от нападающего всегда ждут забитых мячей, но у Чалова есть все необходимые качества, чтобы заиграть в ПАОКе.

Переход был официально объявлен пресс-службой турецкого клуба, передает championat.com.

Чалов выступал за ПАОК с августа 2024 года, проведя 64 матча и забив 8 голов во всех турнирах. Его контракт с греческой командой рассчитан до 2027 года.

В ноябре, появлялась информация о желании ЦСКА вернуть футболиста, но переговоры не привели к результату. Рыночная стоимость игрока оценивается в 5,5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду решил бойкотировать матчи «Аль-Насра».