В Китае предсказали катастрофу для армии США: она произойдет при одном сценарии

Попытка сухопутного конфликта с Китаем станет катастрофой для вооруженных сил США. Такой вывод сделали аналитики китайского портала Sohu, изучив доклад Армейского военного колледжа США. В этом документе американские военные назвали сухопутные силы КНР самым серьёзным противником за много лет.
По информации Sohu, технологический рост китайской армии лишил США былого превосходства на поле боя. В своем докладе американские генералы также признали высокий уровень готовности и оснащения армии Китая. Как отметили в издании, в этих оценках сквозит беспомощность перед мощью, которую Пекин методично наращивал.
Обозреватель портала подчеркнул, что для китайской армии базовым является принцип «хочешь мира — готовься к войне». Таким образом, НОАК постоянно поддерживает высокую боеготовность для защиты национальных интересов.