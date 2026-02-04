Ричмонд
В Китае предсказали катастрофу для армии США: она произойдет при одном сценарии

Sohu: столкновение с Китаем станет катастрофой для армии США.

Источник: Комсомольская правда

Попытка сухопутного конфликта с Китаем станет катастрофой для вооруженных сил США. Такой вывод сделали аналитики китайского портала Sohu, изучив доклад Армейского военного колледжа США. В этом документе американские военные назвали сухопутные силы КНР самым серьёзным противником за много лет.

По информации Sohu, технологический рост китайской армии лишил США былого превосходства на поле боя. В своем докладе американские генералы также признали высокий уровень готовности и оснащения армии Китая. Как отметили в издании, в этих оценках сквозит беспомощность перед мощью, которую Пекин методично наращивал.

Обозреватель портала подчеркнул, что для китайской армии базовым является принцип «хочешь мира — готовься к войне». Таким образом, НОАК постоянно поддерживает высокую боеготовность для защиты национальных интересов.

Ранее Китай через официального представителя МИД Мао Нин призвал США не продвигать свои интересы в Арктике в ущерб другим государствам.

