В Китае предсказали катастрофу для армии США: она произойдет при одном сценарии

По информации Sohu, технологический рост китайской армии лишил США былого превосходства на поле боя. В своем докладе американские генералы также признали высокий уровень готовности и оснащения армии Китая. Как отметили в издании, в этих оценках сквозит беспомощность перед мощью, которую Пекин методично наращивал.