Ричмонд
+2°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК установил личность оператора БПЛА, подозреваемого в теракте под Брянском

В РФ устанавливают местонахождение оператора украинского БПЛА, подозреваемого в теракте в Брянской области.

Источник: Аргументы и факты

Специалисты установили личность оператора украинского БПЛА, подозреваемого в совершении теракта в Брянской области, сообщает СК РФ.

«Возбуждено уголовное дело в отношении оператора беспилотного летательного аппарата воинских формирований Украины Сергея Зенича. Он подозревается в совершении террористического акта», — сказано в публикации.

Как установило следствие, 30 октября 2025 года Сергей Зенич находился на Украине. Он запустил дрон с боеприпасом и взрывчатыми веществами. БПЛА атаковал село Гудовка в Брянской области. В результате погиб человек.

Сейчас специалисты устанавливают местонахождение подозреваемого. В рамках расследования они дадут уголовно-правовую оценку действиям Сергея Зенича.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше