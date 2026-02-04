СК установил личность оператора БПЛА, подозреваемого в теракте под Брянском

Специалисты установили личность оператора украинского БПЛА, подозреваемого в совершении теракта в Брянской области, сообщает СК РФ.
«Возбуждено уголовное дело в отношении оператора беспилотного летательного аппарата воинских формирований Украины Сергея Зенича. Он подозревается в совершении террористического акта», — сказано в публикации.
Как установило следствие, 30 октября 2025 года Сергей Зенич находился на Украине. Он запустил дрон с боеприпасом и взрывчатыми веществами. БПЛА атаковал село Гудовка в Брянской области. В результате погиб человек.
Сейчас специалисты устанавливают местонахождение подозреваемого. В рамках расследования они дадут уголовно-правовую оценку действиям Сергея Зенича.