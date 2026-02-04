Минздрав сделал заявление на фоне тревожной обстановки из-за кори

В обсуждении приняли участие заместители акимов, руководители управлений здравоохранения регионов, а также представители территориальных департаментов санитарно-эпидемиологического контроля.
На заседании рассмотрели текущую ситуацию по заболеваемости, действующие меры и дополнительные шаги по усилению профилактики и повышению охвата вакцинацией населения. В Минздраве подчеркнули, что, несмотря на реализацию всех необходимых противоэпидемических мероприятий, полной стабилизации ситуации пока достичь не удалось. Основной причиной распространения инфекции по-прежнему остаются отказы от вакцинации.
«По данным Минздрава, с конца прошлого года в стране отмечается рост заболеваемости корью. Эпидемиологический анализ показывает, что большинство заболевших — непривитые граждане. Так, 79% заболевших не были вакцинированы, еще 8,4% получили неполный курс иммунизации, у 10% иммунный статус неизвестен. Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что около 59% непривитых детей не получили прививки по решению родителей», — говорится в сообщении.
С начала текущего года в стране зарегистрирован 1951 случай кори. Наибольшее число заболевших зафиксировано в Астане — 581 случай, Жамбылской области — 339, Алматы — 317 и Алматинской области — 146 случаев.
В Минздраве напомнили, что корь остается одним из самых заразных вирусных заболеваний. При отсутствии вакцинации болезнь может протекать тяжело и приводить к серьезным осложнениям, включая пневмонию, отиты с риском потери слуха, поражения нервной системы и энцефалит, а в редких случаях — к летальному исходу. Кроме того, после перенесенной кори иммунная система человека длительное время остается ослабленной.
Наибольшему риску подвержены маленькие дети, непривитые взрослые, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями. У беременных корь может привести к выкидышу, преждевременным родам и тяжелым осложнениям.
Единственным надежным способом профилактики кори остается вакцинация. В Минздраве подчеркивают, что прививка переносится легко, эффективно защищает от инфекции и ее тяжелых последствий.
Ведомство настоятельно рекомендует родителям проверить прививочный статус детей и своевременно пройти вакцинацию в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок. Дополнительную информацию можно получить на сайте EGU.KZ и по номеру 7701.
Ранее сообщалось, что в Казахстане дети чаще стали болеть туберкулезом и корью.