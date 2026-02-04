Минздрав сделал заявление на фоне тревожной обстановки из-за кори

В Минздраве напомнили, что корь остается одним из самых заразных вирусных заболеваний. При отсутствии вакцинации болезнь может протекать тяжело и приводить к серьезным осложнениям, включая пневмонию, отиты с риском потери слуха, поражения нервной системы и энцефалит, а в редких случаях — к летальному исходу. Кроме того, после перенесенной кори иммунная система человека длительное время остается ослабленной.