Девелопер «Самолет» обратился за господдержкой на 50 миллиардов рублей

Ранее стало известно, что акции девелопера «Самолет» упали на 8,3 процента из-за новостей об уходе крупного инвестора Михаила Кенина. Эксперты полагали, что продажа может быть связана с плохим положением дел в группе. Из-за отмены льготной ипотеки она потеряла часть продаж. Сделка по продаже 20 процентов акций ведется уже какое-то время. Ее логика заключается в том, чтобы найти инвестора с капиталом, который сможет справиться с нынешними трудностями.