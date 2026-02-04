Девелопер «Самолет» обратился за господдержкой на 50 миллиардов рублей

Группа «Самолет» направила запрос в правительство РФ с просьбой предоставить ей льготный кредит или иной «стабилизационный инструмент» на сумму 50 миллиардов рублей сроком до трех лет. Письмо от генерального директора девелопера Анны Акиньшиной было адресовано председателю правительства Михаилу Мишустину.
Согласно письму, соответствующие средства необходимы девелоперу для выполнения обязательств перед дольщиками и инвесторами. В дополнение к этому акционеры готовы предложить блокирующий пакет и другие акции компании для участия в управлении с правом обратного выкупа по новой цене, а также обеспечить дополнительное внешнее финансирование в размере до 10 миллиардов рублей, передает РБК.
Ранее стало известно, что акции девелопера «Самолет» упали на 8,3 процента из-за новостей об уходе крупного инвестора Михаила Кенина. Эксперты полагали, что продажа может быть связана с плохим положением дел в группе. Из-за отмены льготной ипотеки она потеряла часть продаж. Сделка по продаже 20 процентов акций ведется уже какое-то время. Ее логика заключается в том, чтобы найти инвестора с капиталом, который сможет справиться с нынешними трудностями.