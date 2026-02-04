Врач Неронов рассказал о симптомах и профилактике лихорадки чикунгунья

Лихорадка чикунгунья проявляется резким повышением температуры, сильными суставными болями и сыпью через несколько дней после укуса комара. Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Владимир Неронов рассказал об этом «Известиям».
По словам специалиста, вирус передается исключительно через укусы зараженных тигровых комаров, а прямое заражение между людьми невозможно. Для профилактики в эндемичных регионах Неронов рекомендует использовать репелленты, носить закрытую одежду, выбирать жилье с москитными сетками и устранять емкости с застоявшейся водой. Особую активность комары проявляют днем, поэтому важны дополнительные меры защиты.
Без лечения болезнь может привести к хроническим суставным болям и осложнениям у пожилых людей. Специфической терапии не существует, но летальность остается низкой. В группе риска находятся туристы, вернувшиеся из тропиков, и жители южных регионов. После перенесенной инфекции формируется пожизненный иммунитет. При появлении симптомов после поездок в неблагополучные районы следует немедленно обратиться к врачу.
Отдельно врачи отмечают важность микроклимата в помещении для профилактики вирусных заболеваний. Врач-терапевт Ольга Сухарева в интервью радио Sputnik пояснила, что поддержание влажности воздуха на уровне 40−65% помогает защитить слизистые от пересыхания и снизить риск заражения. Регулярное проветривание уменьшает вирусную нагрузку в помещении, что особенно важно при наличии заболевших.
