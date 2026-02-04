Подполковник ЛНР и военный эксперт Андрей Марочко (автор сообщества «Марочко live») в интервью для aif.ru проанализировал текущую обстановку на купянском направлении в Харьковской области.
По имеющимся данным, за последние сутки российские войска успешно пресекли очередную попытку контратаки. Механизированная бригада ВСУ пыталась пробить оборону в районе населенного пункта Благодатовка, но была отброшена на исходные позиции.
Говоря о том, кто именно противостоит российским силам на этом участке, эксперт выделяет три основные категории боевиков.
«Если говорить о военнослужащих ВСУ, то у Купянска присутствуют иностранные наемники в довольно большом количестве. Есть элитные подразделения, а также так называемое “пушечное мясо” из числа мобилизованных лиц — то есть тех, кто был пойман на улицах украинских городов и брошен в жерло боевых действий», — отметил Марочко.
Согласно оценкам эксперта, интенсивность боев приводит к серьезному истощению украинских резервов. Марочко подчеркивает, что масштаб потерь в личном составе становится критическим для киевского режима.
«Потери украинских боевиков, по моим оценкам, довольно значительны. Ежедневно украинское командование теряет до роты личного состава только в данном районе. Это крайне существенно, поскольку такие потери истощают все резервы вооруженных формирований Украины», — заявил он.
Собеседник издания также подчеркнул, что в действиях ВСУ у Купянска нет абсолютно никакой военной целесообразности.
«Всем тем, кто разбирается в военной тактике и стратегии, давно понятно, что Купянск украинским подразделениям пора было оставить давным-давно и отойти на запасные позиции. Но политическая целесообразность оказалась намного выше здравой военной логики», — сказал Марочко.
Эксперт прогнозирует, что в связи с этим на данном участке активная фаза боевых действий будет продолжаться, и в ближайшее время ослабления давления со стороны противника не следует ждать.